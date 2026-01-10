Станом на 10 січня у Бєлгородській області 600 тисяч жителів не мають у своїх домівках ані електроенергії, ані опалення, ані води. Про це розповів губернатор області В'ячеслав Гладков, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Яка ситуація зі світлом у Бєлгородській області?
За словами Гладкова, наразі тривають роботи з відновлення постачання. Водночас він визнав, що ситуація є "надзвичайно складною". Губернатор насварив бєлгородців, які мають можливість, але не купують генератори, сподіваючись, що "пронесе".
Збитки економіці, надходження енергоресурсів у житлові будинки, насамперед у багатоквартирні, – великі. Десь ми із ситуацією впоралися, десь намагаємося впоратися, десь у нас фізично це зробити неможливо,
– побідкався Гладков.
Зауважимо, що відновлювальні роботи в регіоні тривають в умовах сильних морозів. У самому Бєлгороді не працює вуличне освітлення – мешканці переміщуються містом із ліхтариками та при світлі автомобільних фар.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- Далекобійні дрони СБУ атакували арсенал ГРАУ в Костромській області, розташований за 900 кілометрів від кордону України. Це вже п'ятий арсенал ГРУ, уражений Україною, і він є найвіддаленішим з усіх попередніх цілей.
- Сили оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області, виникла масштабна пожежа.
- СБУ атакувала нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Після атаки дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.