Це п'ятий арсенал ГРУ, який уразила Україна, не враховуючи всіх інших великих складів з боєприпасами. Головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив 24 Каналу, що цей став найвіддаленішим з усіх.

До теми Найглибший удар по ГРАУ РФ: скільки тисяч боєприпасів могла втратити Росія

Чим особливий цей удар?

Олег Катков пояснив, що ГРАУ відповідає за постачання, розробку, забезпечення артилерійськими й іншими боєприпасами. Їх у Росії багато. Велика кількість – це склади вищого рівня. Є інші склади зі снарядами, але вони менші, відіграють менше значення.

Україна уразила вже п'ятий арсенал ГРАУ, не рахуючи всіх інших великих складів з боєприпасами. Він найвіддаленіший. Тобто він на дальності приблизно 900 кілометрів від кордону України. До цього був уражений 51-й, який розташований біля Москви. Там до нього близько 500 кілометрів. Тобто тут мовиться про дуже далекобійний удар,

– підкреслив він.

Арсенали ГРАУ розташовували по всій території Радянського Союзу, зокрема, в Україні. Наприклад, склади з боєприпасами, які підривались у Балаклії – це були арсенали ГРУ.

Щодо того, як вони влаштовані, там є відкрите зберігання, яке формально не має бути, але воно існує. Є умовно захищені об'єкти від погодних умов. Є заглиблені об'єкти і об'єкти високого класу захисту, які під землею, бетоновані і так далі. Залежно від цінності боєприпасів вони зберігаються по-різному. Важливо, що різні снаряди мають різні вимоги до зберігання,

– зазначив головний редактор Defense Express.

Що відомо про цей удар?