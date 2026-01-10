Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и местные телеграм-каналы. В сети также появились кадры, на которых слышны взрывы над городом.
Смотрите также Часть оккупированной Донетчины обесточена в результате атаки БПЛА
Что известно об атаке дронов на Воронеж?
В российских телеграм-каналах сообщают, что над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. По словам очевидцев, над городом работает противовоздушная оборона, над одним из районов, как отмечается, поднимается дым.
Взрывы в Воронеже: смотрите видео
В частности, согласно обнародованной информации, громко было на левом и правом берегу, а также в окрестностях. По состоянию на момент публикации сообщения о попадании или пострадавших в результате этого не поступало.
Воронеж под атакой дронов: смотрите видео
Где раньше слышали взрывы в России?
Прошлой ночью украинские дроны поразили нефтебазу "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области. Этот склад используется для поставки горючего подразделениям российских оккупационных сил.
До этого подразделения Сил обороны Украины ударили по российской нефтебазе "Осколнефтеснаб" возле Котла Белгородской области. Известно, что пораженный объект является одним из тех, который обеспечивает горючим российскую армию.
Еще раньше дальнобойные беспилотники СБУ ударили по арсеналу ГРАУ в Костромской области. Также была поражена нефтебаза "Геркон Плюс" под Липецком. На местах соответствующих поражений произошли пожары.