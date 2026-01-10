Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и местные телеграм-каналы. В сети также появились кадры, на которых слышны взрывы над городом.

Смотрите также Часть оккупированной Донетчины обесточена в результате атаки БПЛА

Что известно об атаке дронов на Воронеж?

В российских телеграм-каналах сообщают, что над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. По словам очевидцев, над городом работает противовоздушная оборона, над одним из районов, как отмечается, поднимается дым.

Взрывы в Воронеже: смотрите видео

В частности, согласно обнародованной информации, громко было на левом и правом берегу, а также в окрестностях. По состоянию на момент публикации сообщения о попадании или пострадавших в результате этого не поступало.

Воронеж под атакой дронов: смотрите видео

Где раньше слышали взрывы в России?