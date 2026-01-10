Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+", а также местные телеграмм-каналы.
Какова ситуация на оккупированной Донетчине?
Еще вечером 9 января российские мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников на часть российских регионов, также об угрозе дронов сообщали оккупированные части Запорожской и Донецкой областей.
Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили, что в последней исчезло электроснабжение в сразу нескольких городах региона незадолго после атаки. Ряд зданий в оккупированной части оказалась без света.
Дополнительной информации на момент публикации по этому поводу не указывали, оккупационная власть также ситуацию пока не комментировала. Очевидно все детали и причины обесточивания будут обнародованы несколько позже.
Враг оставался без света и раньше
Напомним, прошлой ночью в Белгороде и Орле после взрывов произошел блэкаут и исчезло водоснабжение, без отопления оказались почти 2 тысячи многоквартирных домов. Под ударом могла оказаться ТЭЦ.
Также несколько дней назад в Курской области более сотни населенных пунктов остались без света. Губернатор заявлял, что дроны якобы атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района.
До этого беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Московскую область. На фоне налета дронов в Подмосковье были значительные перебои с электроснабжением. Сотни тысяч потребителей были без света.