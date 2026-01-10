Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Exilenova+", а також місцеві телеграм-канали.
Яка ситуація на окупованій Донеччині?
Ще ввечері 9 січня російські моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників на частину російських регіонів, також про загрозу дронів повідомляли окуповані частини Запорізької та Донецької областей.
Незадовго після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що в останній зникло електропостачання у відразу кількох містах регіону незадовго після атаки. Низка будівель в окупованій частині опинилася без світла.
Додаткової інформації на момент публікації стосовно цього не вказували, окупаційна влада також ситуацію наразі не коментувала. Вочевидь усі деталі та причини знеструмлень буде оприлюднено дещо згодом.
Ворог залишався без світла і раніше
Нагадаємо, минулої ночі у Бєлгороді та Орлі після вибухів стався блекаут та зникло водопостачання, без опалення опинилися майже 2 тисячі багатоквартирних будинків. Під ударом могла опинитися ТЕЦ.
Також кілька днів тому у Курській області понад сотня населених пунктів залишилася без світла. Губернатор заявляв, що дрони нібито атакували об'єкт енергетики у селищі Хомутівка Хомутівського району.
До цього безпілотники атакували кілька регіонів Росії, зокрема Московську область. На тлі нальоту дронів у Підмосков'ї були значні перебої з електропостачанням. Сотні тисяч споживачів були без світла.