Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка та місцеві телеграм-канали. У мережі також з'явилися кадри, на яких чути вибухи над містом.
Що відомо про атаку дронів на Воронеж?
У російських телеграм-каналах повідомляють, що над Воронежем пролунало близько 20 вибухів. За словами очевидців, над містом працює протиповітряна оборона, над одним із районів, як зазначається, здіймається дим.
Вибухи у Воронежі: дивіться відео
Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, гучно було на лівому та правому березі, а також на околицях. Станом на момент публікації повідомлення про влучання чи постраждалих внаслідок цього не надходила.
Воронеж під атакою дронів: дивіться відео
Де раніше чули вибухи у Росії?
Минулої ночі українські дрони уразили нафтобазу "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області. Цей склад використовується для постачання пального підрозділам російських окупаційних сил.
До цього підрозділи Сил оборони України вдарили по російській нафтобазі "Осколнефтеснаб" біля Котла Бєлгородської області. Відомо, що уражений об'єкт є одним з тих, що забезпечує пальним російську армію.
Ще раніше далекобійні безпілотники СБУ вдарили по арсеналу ГРАУ в Костромській області. Також було уражено нафтобазу "Геркон Плюс" під Липецьком. На місцях відповідних уражень сталися пожежі.