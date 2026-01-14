Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо до Росії летять Віткофф і Кушнер та яку відповідь намагаються витиснути з Кремля. Він зауважив, що вирішальним може бути не сам візит, а те, як Захід нарощуватиме тиск на Росію.

Навіщо Віткофф і Кушнер летять у Росію?

Поїздку представників команди Дональда Трампа до Росії пов'язують із тим, що Кремль уже отримав пакет проєктів і додатків до мирного плану. Тепер у Вашингтоні хочуть почути відповідь від Володимира Путіна, яку, за словами Володимира Зеленського, очікують до кінця січня. Водночас сам візит навряд чи принесе прорив, якщо Москва й далі тягнутиме час.

Я б не ставив великих ставок, що цей візит щось здійснить. Це спроба отримати відповідь,

– сказав Чаленко.

Ймовірно, головна мета поїздки це зустріч на найвищому рівні, щоб почути позицію Кремля без посередників. У такій розмові Путін може знову затягувати процес і говорити довго, уникаючи чітких формулювань. Тому ключове питання не в самій поїздці, а в тому, чи буде після неї конкретна відповідь, яку неможливо розмити.

Атаки по енергетиці як демонстрація сили Кремля

Атаки по українській енергетичній інфраструктурі, зокрема і по столиці, у цій логіці мають ще одну мету. Кремль намагається показати, що здатен і далі тиснути та просувати ультимативну лінію перед можливими контактами з американськими переговірниками.

Ці атаки спрямовані на те, щоб Путін хизувався так званими успіхами,

– підкреслив політолог.

Він зауважив, що в цій ситуації найрезультативнішим може бути санкційний удар по російському тіньовому флоту. За словами Зеленського, вже заблокували роботу 20% такого флоту, але більшість продовжує працювати, тож цю роботу потрібно масштабувати. Саме це, на думку політолога, може стати тим важелем, який змусить Москву говорити конкретніше.

Що може прояснити візит і зустріч у Давосі?

Готовність рухатися із санкційним пакетом, за словами політолога, вже обговорювали із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Паралельно цей візит до Росії може збігтися в часі із ймовірною зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Давосі. У такій зв'язці Вашингтон отримає повнішу картину, на що Володимир Путін де-факто готовий погодитися, а на що точно ні.

Я особисто розцінюю його настрій як продовження безпосередньо військових дій,

– підсумував Чаленко.

Водночас він припустив, що публічний стиль Трампа і його форсована риторика можуть вплинути на розрахунки Кремля і змусити Путіна коригувати плани. Але робити на це ставку, за його словами, не варто. Тому результатом цього періоду має стати не віра в слова Москви, а готовність посилювати тиск, якщо Кремль і далі відмовлятиметься від реальних кроків до миру.

