Скоростные поезда "Интерсити" Харьков – Киев с 18 марта будут курсировать только до Полтавы, а прямого сообщения с Киевом пока нет. Об этом сообщили в "Думка".
Что известно об отмене скоростных поездов?
В издании отметили, что с вечера 17 марта пассажиры, которые успели приобрести билеты "Интерсити" в Харьков начали получать уведомления об отмене поездки и наличии пересадки в Полтаве.
Укрзализныця сообщила, что поезд №723 сообщением Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, временно будет курсировать только до станции Полтава – Южная из-за влияния боевых действий.
24 Канал обратился за комментарием в пресс-службу Укрзализныци. В компании отметили, что вскоре опубликуют официальную позицию по этому поводу.
В "Думке" сообщили, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и начинают действовать со среды, 18 марта.
Что сообщили в Укрзализныце?
Укрзализныця подтвердила отмену рейсов "Интерсити" в Харьков. В сообщении отметили, что сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов.
Заметим, что в последние недели из-за ограничения энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов,
– заявили в Укрзализныце.
Также было сообщение, что восстановление скоростных поездов в Харьков планируется до конца марта 2026, а все остальные маршруты в город курсируют без изменений.
Укрзализныця предоставляет сервис для возврата забытых в поезде вещей через онлайн-заявку. Пассажиры могут подать заявку о потерянной вещи, указав детали, а компания сохраняет найденное имущество до 30 дней.
Поезда в Украине продолжают курсировать по расписанию несмотря на войну, с задержками более 30 минут только в шести поездах по состоянию на 9 марта. Также персонал Укрзализныци прошел обучение по эвакуации.
На Запорожье и Сумщине мониторинговые группы Укрзализныци контролируют ситуацию, поезда могут останавливаться возле укрытий. На Харьковщине участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска.