Скоростные поезда "Интерсити" Харьков – Киев с 18 марта будут курсировать только до Полтавы, а прямого сообщения с Киевом пока нет. Об этом сообщили в "Думка".

Что известно об отмене скоростных поездов?

В издании отметили, что с вечера 17 марта пассажиры, которые успели приобрести билеты "Интерсити" в Харьков начали получать уведомления об отмене поездки и наличии пересадки в Полтаве.

Укрзализныця сообщила, что поезд №723 сообщением Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, временно будет курсировать только до станции Полтава – Южная из-за влияния боевых действий.

24 Канал обратился за комментарием в пресс-службу Укрзализныци. В компании отметили, что вскоре опубликуют официальную позицию по этому поводу.

В "Думке" сообщили, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и начинают действовать со среды, 18 марта.

Что сообщили в Укрзализныце?

Укрзализныця подтвердила отмену рейсов "Интерсити" в Харьков. В сообщении отметили, что сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов.

Заметим, что в последние недели из-за ограничения энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов,

– заявили в Укрзализныце.

Также было сообщение, что восстановление скоростных поездов в Харьков планируется до конца марта 2026, а все остальные маршруты в город курсируют без изменений.

