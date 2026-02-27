Об этом сообщает New York Post.

Каким должно быть мирное соглашение по Украине?

Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения не будет, если Украина и ее граждане не будут иметь уверенности, что смогут жить в безопасности после окончания войны.

Это должен быть конечный результат – реальность мира. Я считаю, что для этого потребуются жесткие протоколы безопасности со стороны Соединенных Штатов, подкрепленные жесткими протоколами безопасности со стороны Европы. И мы поставили перед собой цель на первой встрече в Женеве – мы работали долгие часы - установить это,

– подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Известно также, что 26 февраля Уиткофф и Джаред Кушнер снова находились в Женеве – сначала для встречи с иранской делегацией, а затем для переговоров с представителями Украины.

Посланник отметил, что вместе с экономической командой правительства они тщательно проработают пакет мер, направленных на обеспечение процветания, в частности механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и основы долгосрочного сотрудничества.

Я восхищаюсь народом Украины. Они невероятно смелые люди, и у меня сложились действительно длительные и глубокие дружеские отношения с людьми из вашей страны, которых я встретил,

– добавил Стив Уиткофф.

В то же время чиновник отметил, что Трампа нельзя назвать наивным человеком. По его словам, президент США "очень здравомыслящий и трезво оценивает ситуацию".

Когда будет следующий раунд переговоров?