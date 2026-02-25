Соответствующую информацию сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Смотрите также Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоится уже в начале марта. Перед этим вскоре встретятся представители украинской и американской делегаций в Женеве.
Соответствующую информацию сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Смотрите также Зеленский рассказал детали разговора с Трампом