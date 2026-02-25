Відповідну інформацію повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Що відомо про майбутні переговори?

Президент повідомив, що під час розмови із Дональдом Трамп він обговорив питання, які обговорюватимуть українські та американські представники у форматі двосторонніх переговорів у Женеві у четвер, 26 лютого.

Також темою для обговорення між лідерами стала підготовка до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі, тобто за участю України, США та Росії, вже на початку березня.

Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну,

– резюмував Володимир Зеленський.