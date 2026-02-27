Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что ключевым ориентиром станет май, тогда станет ясно, с какими позициями обе стороны заходят в летний, самый интенсивный период боевых действий.
Действительно ли враг не способен на глубокий прорыв?
Зеленский говорит о "начале конца войны", но этот конец может быть очень растянутым во времени. Позитив для Украины – враг, несмотря на все усилия, объективно не может прорвать фронт.
Два года фронт фактически стоит на месте, зоны боевого столкновения сформированы, и сценарий глубокого прорыва российских сил трудно представить. Но есть и обратная сторона: россияне существенно нарастили количество дронов – на базе подразделения "Рубикон" они стремительно масштабируют силы беспилотных систем,
– объяснил Пехньо.
В ближайших планах противника – массированные удары по прифронтовой логистике: под угрозой все ключевые магистрали – Запорожье-Орехов, Павлоград-Покровск, Изюм-Славянск и другие.
Для этого россияне привлекут весь дроновый арсенал – от дешевых FPV до "Ланцетов" и дронов-маток, которые сами запускают меньшие беспилотники. Это составляет одну из самых серьезных ближайших угроз для украинского снабжения на фронте.
Несмотря на определенные политические сигналы и новую энергию в переговорном процессе с появлением Кирилла Буданова в переговорной группе, война находится в чрезвычайно интенсивной фазе и не имеет тенденции к завершению.
Украина готовится к плану "Б" на случай, если переговоры не сработают. Более реалистичный сценарий – наращивание интенсивности боевых действий до конца года.
"В мае можно будет оценить прогресс реформ новой команды министра Михаила Федорова. До мая станет понятно, имеют ли россияне что-то новое на фронте и увенчаются ли их наступательные действия успехом или фиаско", – отметил Пехньо.
Обратите внимание! После завершения трехсторонних переговоров в Женеве члены украинской делегации Рустем Умеров и Давид Арахамия провели отдельную встречу с руководителем российской делегации Владимиром Мединским. Официальных сообщений о содержании этого разговора пока нет. В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что переговоры с представителями России без присутствия свидетелей вряд ли могут иметь положительные последствия. По его мнению, украинская власть должна предоставить разъяснения относительно этой неформальной встречи чиновников с представителем РФ.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- В Женеве начались двусторонние переговоры между делегациями Украины и США, во время которых стороны сосредоточатся на вопросах экономической поддержки, гуманитарного взаимодействия и подготовке к возможным трехсторонним консультациям с участием России.
- Ожидается, что представители обсудят инструменты восстановления украинской экономики, пути привлечения иностранных инвестиций, гуманитарную повестку дня, в частности вопрос обмена военнопленными, а также согласуют позиции перед следующим раундом переговоров.
- Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России запланирован на начало марта.