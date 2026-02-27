Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что ключевым ориентиром станет май, тогда станет ясно, с какими позициями обе стороны заходят в летний, самый интенсивный период боевых действий.

Действительно ли враг не способен на глубокий прорыв?

Зеленский говорит о "начале конца войны", но этот конец может быть очень растянутым во времени. Позитив для Украины – враг, несмотря на все усилия, объективно не может прорвать фронт.

Два года фронт фактически стоит на месте, зоны боевого столкновения сформированы, и сценарий глубокого прорыва российских сил трудно представить. Но есть и обратная сторона: россияне существенно нарастили количество дронов – на базе подразделения "Рубикон" они стремительно масштабируют силы беспилотных систем,

– объяснил Пехньо.

В ближайших планах противника – массированные удары по прифронтовой логистике: под угрозой все ключевые магистрали – Запорожье-Орехов, Павлоград-Покровск, Изюм-Славянск и другие.

Для этого россияне привлекут весь дроновый арсенал – от дешевых FPV до "Ланцетов" и дронов-маток, которые сами запускают меньшие беспилотники. Это составляет одну из самых серьезных ближайших угроз для украинского снабжения на фронте.

Несмотря на определенные политические сигналы и новую энергию в переговорном процессе с появлением Кирилла Буданова в переговорной группе, война находится в чрезвычайно интенсивной фазе и не имеет тенденции к завершению.

Украина готовится к плану "Б" на случай, если переговоры не сработают. Более реалистичный сценарий – наращивание интенсивности боевых действий до конца года.

"В мае можно будет оценить прогресс реформ новой команды министра Михаила Федорова. До мая станет понятно, имеют ли россияне что-то новое на фронте и увенчаются ли их наступательные действия успехом или фиаско", – отметил Пехньо.

Обратите внимание! После завершения трехсторонних переговоров в Женеве члены украинской делегации Рустем Умеров и Давид Арахамия провели отдельную встречу с руководителем российской делегации Владимиром Мединским. Официальных сообщений о содержании этого разговора пока нет. В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что переговоры с представителями России без присутствия свидетелей вряд ли могут иметь положительные последствия. По его мнению, украинская власть должна предоставить разъяснения относительно этой неформальной встречи чиновников с представителем РФ.

Что известно о ходе мирных переговоров?