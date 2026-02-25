Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив,, что от украинской власти были бы уместными объяснения относительно этой кулуарной встречи украинских чиновников с россиянином. Он оценил, могли ли Умеров и Арахамия обсуждать с Мединским встречу Зеленского и Путина.

К теме Трамп стремится устроить масштабную церемонию подписания мира между Украиной и Россией, – CNN

Готов ли Путин встретиться с Зеленским в Женеве?

Огрызко отметил, что если бы они договаривались о встрече украинского президента с главой Кремля в Женеве, то Владимиру Путину, чтобы попасть туда, пришлось бы облететь пол-Европы. Именно так российская делегация добиралась до Швейцарии, летя из Москвы в течение 8 часов.

К слову. Политолог Владимир Фесенко считает, что Умеров и Арахамия на встрече с Мединским могли обсудить тему следующего раунда переговоров, а именно его дату и место, и для этого было не нужно присутствие Буданова. По словам политолога, обычно эти вопросы согласовывают США, но нельзя исключать, что представители украинской и российской делегации договаривались об этом самостоятельно.

"Вряд ли Владимир Путин решится на такое путешествие, ведь ему придется лететь через Италию – страну НАТО, где есть американские военные авиабазы", – заметил он.

Поэтому такая встреча – это фантазии. Также Путин говорит Зеленскому, чтобы он приезжал к нему в Москву. Это приглашение, которое нельзя принять. Поэтому, как отметил экс-глава МИД, о какой встрече в течение 2 часов договаривались Умеров и Арахамия с Мединским?

Мне эти вещи очень не нравятся. Считаю, что это ошибка. Ошибка, которую стоило бы не допускать,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Бывший министр иностранных дел Украины напомнил, что среди участников украинской делегации также был глава Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и глава Генштаба Андрей Гнатов. Однако никто из них не участвовал во встрече с Мединским.

Что известно о переговорах в Женеве?