Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом колишній очільник МЗС України Володимир Огризко, наголосивши на тому, що від української влади були б доречними пояснення щодо цієї кулуарної зустрічі українських високопосадовців з росіянином. Він оцінив, чи могли Умєров і Арахамія обговорювати з Мединським зустріч Зеленського і Путіна.

До теми Трамп прагне влаштувати масштабну церемонію підписання миру між Україною та Росією, – CNN

Чи готовий Путін зустрітися із Зеленським у Женеві?

Огризко зазначив, що якби вони домовлялися про зустріч українського президента з очільником Кремля у Женеві, то Володимиру Путіну, щоб потрапити туди, довелось би облетіти пів Європи. Саме так російська делегація діставалася до Швейцарії, летівши з Москви впродовж 8 годин.

До слова. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Умєров і Арахамія на зустрічі з Мединським могли обговорити тему наступного раунду переговорів, а саме його дату та місце, і для цього була не потрібна присутність Буданова. За словами політолога, зазвичай ці питання узгоджують США, але не можна виключати, що представники української та російської делегації домовлялися про це самостійно.

"Навряд чи Володимир Путін наважиться на таку подорож, адже йому доведеться летіти через Італію – країну НАТО, де є американські військові авіабази", – зауважив він.

Тому така зустріч – це фантазії. Також Путін каже Зеленському, щоб він приїжджав до нього у Москву. Це запрошення, яке не можна прийняти. Тому, як відзначив ексочільник МЗС, про яку зустріч впродовж 2 годин домовлялися Умєров і Арахамія із Мединським?

Мені ці речі дуже не подобаються. Вважаю, що це помилка. Помилка, яку варто було б не допускати,

– підкреслив Володимир Огризко.

Колишній міністр закордонних справ України нагадав, що серед учасників української делегації також був глава Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та глава Генштабу Андрій Гнатов. Проте ніхто з них не брав участь у зустрічі з Мединським.

Що відомо про перемовини в Женеві?