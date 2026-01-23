Про це повідомляє BBC.

Що відомо про Грюнбаума?

У Кремлі повідомили, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви прибув ще один член американської делегації – комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.

До слова, за даними агентства Reuters, нещодавно Трамп призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради світу.

В біографії Грюнбаума на сайті Управління загальних служб (GSA) зазначено, що до роботи в адміністрації Трампа посадовець працював у кількох юридичних фірмах, спеціалізуючись на реструктуризації, злиттях і поглинаннях компаній. Грюнбаум має юридичну освіту та ступінь МВА, а також є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк.

Водночас проросійське видання ТАСС повідомляє, що юрист вже брав участь у російсько-американських перемовинах щодо України, втім на дещо нижчому рівні. Мовиться про перемовини Віткоффа та радника Путіна Кирила Дмитрієва, які відбулись восени у Майамі минулого року.

Хто представлятиме США, Україну та Росію в ОАЕ?