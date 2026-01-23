Про це повідомляє BBC.
Що відомо про Грюнбаума?
У Кремлі повідомили, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви прибув ще один член американської делегації – комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.
До слова, за даними агентства Reuters, нещодавно Трамп призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради світу.
В біографії Грюнбаума на сайті Управління загальних служб (GSA) зазначено, що до роботи в адміністрації Трампа посадовець працював у кількох юридичних фірмах, спеціалізуючись на реструктуризації, злиттях і поглинаннях компаній. Грюнбаум має юридичну освіту та ступінь МВА, а також є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк.
Водночас проросійське видання ТАСС повідомляє, що юрист вже брав участь у російсько-американських перемовинах щодо України, втім на дещо нижчому рівні. Мовиться про перемовини Віткоффа та радника Путіна Кирила Дмитрієва, які відбулись восени у Майамі минулого року.
Хто представлятиме США, Україну та Росію в ОАЕ?
Американська делегація спілкуватиметься у такому складі: спецпосланець США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.
Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ представлятимуть очільник Офісу Президента Кирило Буданов, глава РНБО Рустем Умєров. Згодом до української переговорної групи долучаться також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Андрій Гнатов.
Від Росії до ОАЕ прибудуть радник Путіна Юрій Ушаков та спецпредставник в інвестиційно-економічній співпраці Кирило Дмитрієв.