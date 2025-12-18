Для цього вони налагоджують контакт з американською стороною. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєсков для росЗМІ.
Що заявила Росія?
Пєсков заявив, що Москва готує контакти з американською стороною, щоб дізнатися результати роботи Вашингтона з європейцями та українською делегацією.
Займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була зроблена американцями з європейцями та з українцями,
– заявив він.
Інших подробиць Пєсков не надав.
За даними Politico, зустріч російської делегації з американськими представниками очікується цими вихідними в Маямі в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Американську сторону представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, а російську – спецпредставник Путіна з питань інвестицій і економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
Що відомо про візит української делегації у Маямі?
Українська делегація прямує до США для переговорів щодо завершення війни, які відбудуться 19 – 20 грудня в Маямі.
Обговорюватимуть мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки для України та повоєнну відбудову.
Президент Зеленський заявив, що Україна працює над гарантіями безпеки зі США, які мають бути проголосовані Конгресом. Однією з ключових гарантій для України є 5 стаття НАТО, але наразі узгодженої версії плану ще немає.