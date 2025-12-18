Для цього вони налагоджують контакт з американською стороною. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєсков для росЗМІ.

Що заявила Росія?

Пєсков заявив, що Москва готує контакти з американською стороною, щоб дізнатися результати роботи Вашингтона з європейцями та українською делегацією.

Займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була зроблена американцями з європейцями та з українцями,

– заявив він.

Інших подробиць Пєсков не надав.

За даними Politico, зустріч російської делегації з американськими представниками очікується цими вихідними в Маямі в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, а російську – спецпредставник Путіна з питань інвестицій і економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Що відомо про візит української делегації у Маямі?