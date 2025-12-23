Також про конструктивну зустріч заявив Стів Віткофф і після розмови з представниками України. Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, у ній брали участь європейські посередники.

Чому досі не вдається досягти миру?

"Переговори відбувалися упродовж кількох днів. Цікаво, що у них брали участь представники Туреччини, Катару. Ми мало знаємо про що саме вони домовлялися", – підкреслив Володимир Фесенко.

Є здогадки, що вони намагалися відновити процес обміну полоненими, повернення дітей. Проте коло перемовників справді розширюється. Також варто звернути увагу, що заяви Стіва Віткоффа та Рустема Умєрова після переговорів є майже ідентичними.

Дехто навіть сприймає їх як спільну заяву. Тому оцінка процесу дуже позитивна, а переговори називають конструктивними. Але тут ми підходимо до головної проблеми, бо обидві, за оцінкою Віткоффа, сторони прагнуть миру, але його чомусь немає,

– додав політолог.

Причина в тому, що розуміння умов миру в кожної зі сторін – принципово різне. Україна виступає за припинення вогню по лінії фронту, а Росія вимагає виходу ЗСУ з Донбасу та односторонніх поступок з боку Києва.

США запропонували механістичний компроміс

Американці пропонують де-факто визначити 3 українські регіони – російськими. Мовиться про Крим, Донецьку та Луганську. Щодо Херсонської та Запорізької, то вони отримають невизначений статус. Далі буде припинення вогню на лінії фронту.

Втім Путін вимагає, щоб Україна відмовилася не лише від Донбасу, але від частини Херсонської та Запорізької областей, які вони не контролюють. Для України це неприйнятно.

Переговорний процес продовжиться і після Нового року. Навіть якщо Віткофф приїде в Москву з узгодженим документом, то Росія все одно скаже, що з деякими пунктами не погоджується. Тому я скептично ставлюся до можливості укладання угоди,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Поки важко назвати план, який би прийняла і Україна, і Росія. Є питання щодо яких домовитися неможливо. Єдиний варіант – відкласти пункти договору, які неможливо узгодити.

Стратегія Кремля полягає в тому, що Україна має погодитися на те, про що між собою домовляться Росія та США. Саме тому подейкують, що перемовнику Кремля Кирилу Дмитрієву заборонили спілкуватися з українською делегацією.

Може бути ще один цікавий формат

Про нього згадував ще влітку 2025 року Володимир Зеленський. Раніше його застосовували щодо зернової угоди. Тоді Росія та Україна за посередництва Туреччини домовилися про продовольчий коридор для експорту зерна.

У теперішній ситуації його можна застосувати, якщо обидві країни підпишуть однаковий документ, але зроблять це нарізно. Відтак у них будуть взаємні зобов'язання.

Також важливими були домовленості про припинення вогню на морі, в повітрі та по об'єктах енергетики. На мою, думку у березні 2025 року, коли про це говорили, ми були ближчими до миру, ніж зараз,

– додав політолог.

Якби їх дотримувалися, то надалі можна говорити про перемир'я на землі, але американці відмовилися від такого підходу. Вже у квітні вони перейшли до розмов про всеосяжне припинення вогню.

