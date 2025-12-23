Про це повідомив президент США Дональд Трамп, пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Чи є прогрес у мирному врегулюванні війни в Україні?

В середу, 23 грудня, Дональд Трамп повідомив, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні тривають. За словами президента США, військовий конфлікт забирає життя близько 27 тисяч солдатів по обидва боки.

Та попри численні обговорення, між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним залишається велика прірва, що ускладнює досягнення домовленостей. Втім, учасники переговорів продовжують шукати рішення для завершення війни.

Що відомо про перебіг мирних перемовин наразі?