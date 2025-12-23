Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Есть ли прогресс в мирном урегулировании войны в Украине?

В среду, 23 декабря, Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине продолжаются. По словам президента США, военный конфликт уносит жизни около 27 тысяч солдат с обеих сторон.

Но несмотря на многочисленные обсуждения, между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остается большая пропасть, что затрудняет достижение договоренностей. Впрочем, участники переговоров продолжают искать решение для завершения войны.

Что известно о ходе мирных переговоров на данный момент?