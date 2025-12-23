Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Есть ли прогресс в мирном урегулировании войны в Украине?
В среду, 23 декабря, Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине продолжаются. По словам президента США, военный конфликт уносит жизни около 27 тысяч солдат с обеих сторон.
Но несмотря на многочисленные обсуждения, между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остается большая пропасть, что затрудняет достижение договоренностей. Впрочем, участники переговоров продолжают искать решение для завершения войны.
Что известно о ходе мирных переговоров на данный момент?
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возможность урегулирования войны в Украине сейчас ближе чем когда-либо. Кроме того, он добавил, что посланцы президента США "работают круглосуточно", чтобы найти компромисс между сторонами.
Стубб уверен, что осталось лишь 5% до урегулирования этой войны. Также он предположил, что за закрытыми дверями российские представители более гибкие в своей позиции.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в мирных переговорах по войне в Украине произошел прорыв. По его словам, теперь все вопросы вынесены на поверхность.