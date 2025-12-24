Що відбуватиметься в Чорному морі?

Домовленості стосуються свободи судноплавства та перевезень. Деталі президент розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Зокрема, Зеленський розповів про 16 пункт мирного плану. Згідно з ним, Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для комерційної діяльності.

Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень,

– уточнив президент.

До слова, у межах цієї угоди Кінбурнську косу буде демілітаризовано.

Зверніть увагу! Також вільні економічні зони можуть створити в Енергодарі й на Донбасі – ймовірно, Краматорськ і Слов'янськ. У такому разі окупанти змушені будуть відступити на визначену відстань, аби ця зона залишалася демілітаризованою.

Що ще відомо про 20-пунктний план?

Зеленський додав, що реакція росіян на мирний план може з'явитися після того, як з ними поспілкується американська сторона – уже 25 грудня. Натомість Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.

Такі речі як територіальні питання треба проговорювати на рівні лідерів,

– вважає український президент.

9 пункт плану передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань.

10 пункт плану передбачає пришвидшення процесу укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

12 пункт плану, за пропозицією США, передбачає, що ЗАЕС експлуатуватимуть спільно три країни.

Нагадаємо, у липні 2022 року за сприяння Туреччини та ООН було украдено "зернову угоду", однак Україна та Росія не підписували жодних документів між собою, лише відповідні договори з посередниками.

Угоду продовжували декілька разів – на 120 днів, а потім ще двічі на 60 днів. Уже в липні 2023 року Росія оголосила про вихід з домовленостей, пише BBC.