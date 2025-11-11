Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно об участии тогдашнего министра энергетики в коррупционной схеме?

Записи, которые выложила НАБУ 11 ноября, – уже третья часть. Она посвящена "Карлсону", который, по мнению детективов, руководил преступной организацией. Именно он контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным путем средства.

Из помещения на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах,

– рассказали в НАБУ.

Там указали: в разговорах, зафиксированных детективами, "Карлсон" руководит финансовыми потоками, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ. В частности, говорит, что не хочет получать подозрение.

Другой фигурант, "Шугармен", говорит, что хочет "посмотреть на эксперта, который все это расшифрует".

Кто такой "Карлсон"? Хотя НАБУ не называет фамилии, но, судя по всему, речь о бизнесмене Тимуре Миндиче. Утром 10 ноября в его доме прошли обыски, но он сам якобы сбежал за границу.

На аудиозаписях есть и тогдашний министр энергетики. Его фамилия тоже не указана, но поскольку одна из записей датирована 14 июля, достаточно легко установить, о ком речь. С 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года должность министра энергетики Украины занимал Герман Галущенко.

В дальнейшем должность главы министерства заняла Светлана Гринчук, которая в 2024 – 2025 годах была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Она тоже вскользь появляется на пленках, потому что о ней упоминают фигуранты.

Третья часть "пленок Миндича": слушайте аудио

Галущенко фигурирует на "пленках" как "Профессор" – об этом накануне заявил нардеп Ярослав Железняк.

Также парламентарий утверждает, что на "пленках Миндича" фигурируют как минимум четыре члена правительства. Но не все из них действующие чиновники, некоторые из них входили в состав предыдущего Кабинета министров.

Напомним! Правительство Шмыгаля распустили 16 июля 2025 года.

Пока о потенциальной роли Германа Галущенко в работе преступной схемы известно немного. Подозрение он пока не получил. Вероятно, полнее его роль раскроют в следующих аудио.

Как работала схема в энергетике?