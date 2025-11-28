Пока деталей относительно обысков у Андрея Ермака нет. Разве что известно: руководитель Офиса президента пока подозрение не получал, передает 24 Канал.

Как украинцы реагировали на обыски у Ермака?

Прежде всего украинцев удивил визит НАБУ и САП к Андрею Ермаку, который является самым приближенным к президенту Зеленскому чиновником. Ермака часто обвиняют в узурпировании власти. Однако несмотря на давление общества и оппозиции глава государства не отказывается от руководителя своего Офиса.

На печально известных "пленках Миндича" фигурирует некто под прозвищем "Али-Баба". Этот человек отвечал за создание давления на НАБУ и САП. Есть предположение, что "Али-Бабой" был Андрей Ермак. Поэтому неудивительно, что именно с этим персонажем сейчас связывают руководителя ОП.

Также некоторые мемы намекают на то, что обыски не будут иметь для Андрея Ермака никаких последствий. Чего нельзя сказать о Тимуре Миндиче ("Карлсоне"), которого объявили в международный розыск, и бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве ("Че Геваре"), который получил новое подозрение по делу "Мидас".

Украинцы связывают обыски у Ермака с "Черной пятницей". Они шутят, что чиновник выиграл скидку на государственное проживание и питание.

