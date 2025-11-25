Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ. рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает 24 Канал.

Как продвигается расследование по делу "Мидас"?

По словам Кривоноса, сейчас детективы анализируют около трех тысяч часов аудиозаписей, на которых фигурируют разные имена, компании и обстоятельства. Сравнение этих записей с финансовыми транзакциями и изъятыми документами дает следствию возможность выстраивать целостную картину схем.

Глава НАБУ подчеркнул, что уже сейчас следователи видят признаки получения средств не только из энергетического сектора, хотя именно он оставался наиболее приоритетным и одновременно наименее прозрачным в части регулирования.

Кроме того, Кривонос выразил убеждение, что количество фигурантов дела будет расти.

И в досудебном расследовании, я глубоко уверен, что мы имеем еще подозреваемых по этому делу, и это дело будет расширяться,

– резюмировал он.

Кстати, недавно главный детектив НАБУ Александр Абакумов призвал всех, кто может быть причастен к сделкам вокруг "Энергоатома", добровольно обратиться к детективам, не дожидаясь принудительных вызовов или обысков.

