Информацию об обысках сначала опубликовала "Экономическая Правда" со ссылкой на свои источники. Однако Нафтогаз позже дал официальный комментарий, отметив, что распространенная информация – ложная.

Какая информация появилась об обысках в Нафтогазе?

Ряд СМИ писали, что в среду, 19 ноября, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисе компании "Нафтогаз". Говорится, что это происходит якобы из-за деятельности нового директора по безопасности Группы Виталия Бровко. По утверждению источника, чиновник тоже мог участвовать в коррупционной схеме Тимура Миндича и вести финансовые махинации, занимая должность в Офисе Генерального прокурора.

Источник не назвал подробностей о том, как Бровко мог быть вовлеченным в коррупцию.

Что говорят в Группе "Нафтогаз"?

В Нафтогазе сразу же прокомментировали слухи и заявили, что никаких обысков в офисах Группы не проводится.

Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании,

– пишет пресс-служба.

В случае установления нарушений среди работников в компании обещают сразу же реагировать.

НАБУ в свою очередь также призывает лиц, причастных к коррупционным схемам вокруг энергетики, сотрудничать со следствием.

Подтвердили ли обыски в НАБУ?

При процессуальном руководстве САП обыски действительно прошли у директора по безопасности Нафтогаза. Об этом сообщили в НАБУ. Там добавили, что никого не задержали, подозрение также не получил ни один чиновник.

Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Эти меры не касаются деятельности Нафтогаза,

– говорится в сообщении.

Что известно о состоянии Виталия Бровко?