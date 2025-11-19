Информацию об обысках сначала опубликовала "Экономическая Правда" со ссылкой на свои источники. Однако Нафтогаз позже дал официальный комментарий, отметив, что распространенная информация – ложная.
Какая информация появилась об обысках в Нафтогазе?
Ряд СМИ писали, что в среду, 19 ноября, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисе компании "Нафтогаз". Говорится, что это происходит якобы из-за деятельности нового директора по безопасности Группы Виталия Бровко. По утверждению источника, чиновник тоже мог участвовать в коррупционной схеме Тимура Миндича и вести финансовые махинации, занимая должность в Офисе Генерального прокурора.
Источник не назвал подробностей о том, как Бровко мог быть вовлеченным в коррупцию.
Что говорят в Группе "Нафтогаз"?
В Нафтогазе сразу же прокомментировали слухи и заявили, что никаких обысков в офисах Группы не проводится.
Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании,
– пишет пресс-служба.
В случае установления нарушений среди работников в компании обещают сразу же реагировать.
НАБУ в свою очередь также призывает лиц, причастных к коррупционным схемам вокруг энергетики, сотрудничать со следствием.
Подтвердили ли обыски в НАБУ?
При процессуальном руководстве САП обыски действительно прошли у директора по безопасности Нафтогаза. Об этом сообщили в НАБУ. Там добавили, что никого не задержали, подозрение также не получил ни один чиновник.
Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Эти меры не касаются деятельности Нафтогаза,
– говорится в сообщении.
Что известно о состоянии Виталия Бровко?
- В августе Виталия Бровка назначен на должность в Нафтогазе.
- В его декларации есть криптовалютные активы, насчитывающие очень много "криптодолларов". Так на платформе Binance USDT он имеет сумму более 35 миллионов гривен. Задекларированной криптовалюты на конец апреля было более 44 миллионов гривен.
- Семья Бровко проживает в арендованной квартире в Киеве площадью 183,2 метра квадратных, которая зарегистрирована на Нину Пискунову. В автопарке семьи есть Toyota RAV4 (2022 год выпуска, 2,3 миллиона гривен), Lexus RX450 (2020 год выпуска, 2,6 миллиона гривен) и Ford Expedition (2018 год выпуска, 1,64 миллиона гривен). Последняя – в собственности чиновника.