Останні тижні ситуація на Запорізькій АЕС лише погіршується. Те, що там відбувається зараз, працівники передбачали й попереджали про це вже давно.

До теми Такого ще ніколи не було, – працівник ЗАЕС пояснив небезпеки повного знеструмлення стації

Останні 3 тижні ситуація на станції погіршується

На умовах анонімності журналісти запитали у працівника ЗАЕС, яким може бути найбільш реалістичний сценарій після того, як ЗАЕС аварійно від'єдналася від енергосистеми України.

Я не хочу говорити про реалістичний сценарій, але найоптимальніший – ці п****и мають звідси піти. Тому що останні три тижні ситуація тільки погіршується, і я не розумію, чому на Заході не усвідомлюють, до чого все це призведе,

– сказав працівник ЗАЕС.

Хоч працівникам вдалося стабілізувати роботу атомної станції, працівник зізнався, що те, що відбувалося – це була катастрофа. І ніхто не знає, що буде далі.

Про те, що відбулося сьогодні, ми багато говорили, готувалися і тренувалися. Але це був повний триндець. Дуже багато важливого для безпеки станції обладнання одномоментно відключилося. Багато хто з працівників сподівався раніше, що до цього не дійде. Але дійшло, що буде далі – неясно,

– заявив він.

Чи зможуть окупанти підключити станцію до російського живлення

На думку працівника ЗАЕС, враховуючи те, що росіяни – ядерні терористи, то цілком можливо, що вони захочуть перепідключити станцію до російського живлення.

Але ніякої проблеми розбомбити лінію, яку вони тягнутимуть з Криму, немає. Наші Збройні Сили просто не дадуть її побудувати. Більше того, лінія, через яку можна підʼєднатися до Криму, підʼєднується поряд з Каховською підстанцією. Каховка – це місто, яке постійно обстрілюється,

– сказав він.

Як пояснив працівник, у теорії окупанти можуть посадити станцію повністю на нуль. Тиждень станція попрацює дизелі, а коли паливо закінчуватиметься, то росіяни цілком можуть сказати "ви ж за ядерну безпеку, от ми з Криму протягнули вам кабель з електроенергією і ви можете на нього підключитися".

Але при спробі таке зробити вірогідність фукусімського сценарію росте з високою швидкістю. Чи вистачить у них дебілізму? Я сказати не можу. Я сумніваюся насправді. Бо навіть ті електроопори, які вони намагалися відновити, знову підірвані, наприклад,

– розповів працівник станції.

За його словами, схожа ситуація була на Чорнобильській станції, коли росіяни окупували її в березні. Тоді були перебиті всі лінії електропередач, тиждень станція працювала на своїх дизелях. Росіяни заструмили зовнішню мережу від лінії електропередач білорусі. Потім, коли окупанти вийшли з ЧАЕС, усе поремонтували.

Але слід враховувати, що енерговиділення ЗАЕС і ЧАЕС відрізняється. ЧАЕС стоїть понад 20 років, там немає палива і немає такого енергокористування, як на 6 блоках-мільйонниках. Тобто там охолодження потрібно, але воно в сотню разів нижче, ніж на ЗАЕС.

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