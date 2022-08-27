Последние недели ситуация на Запорожской АЭС только усугубляется. То, что там происходит сейчас, работники предусматривали и предупреждали об этом уже давно.

Такого еще никогда не было, – работник ЗАЭС объяснил опасности полного обесточивания станции.

Последние 3 недели ситуация на станции ухудшается

На условиях анонимности журналисты спросили работника ЗАЭС, каким может быть наиболее реалистичный сценарий после того, как ЗАЭС аварийно отсоединилась от энергосистемы Украины .

Я не хочу говорить о реалистичном сценарии, но самый оптимальный – эти люди должны отсюда уйти. Потому что последние три недели ситуация только ухудшается, и я не понимаю, почему на Западе не отдают себе отчет, к чему все это приведет,

– сказал работник ЗАЭС.

Хотя работникам удалось стабилизировать работу атомной станции, работник признался, что происходящее – это была катастрофа. И никто не знает, что будет дальше.

О произошедшем сегодня мы много говорили, готовились и тренировались. Но это был полный триндец. Очень много важного для безопасности станции оборудования одномоментно отключилось. Многие работники надеялись раньше, что до этого не дойдут. Но дошло, что будет дальше – неясно,

– заявил он.

Смогут ли оккупанты подключить станцию к российскому питанию

По мнению работника ЗАЭС, учитывая то, что россияне – ядерные террористы, вполне возможно, что они захотят переподключить станцию к российскому питанию.

Но никакой проблемы разбомбить линию, которую они будут тянуть из Крыма, нет. Наши вооруженные силы просто не дадут ее построить. Более того, линия, по которой можно подключиться к Крыму, подключается рядом с Каховской подстанцией. Каховка – это город, который постоянно обстреливается.

– сказал он.

Как пояснил работник, в теории оккупанты могут посадить станцию полностью на ноль. Неделю станция поработает дизели, а когда топливо будет кончаться, то россияне вполне могут сказать "вы же за ядерную безопасность, вот мы из Крыма протащили вам кабель с электроэнергией и вы можете на него подключиться".

Но при попытке это сделать вероятность фукусимского сценария растет с высокой скоростью. Хватит ли у них дебилизма? Я не могу сказать. Я действительно сомневаюсь. Ибо даже те электроопоры, которые они пытались восстановить, снова подорваны, например,

– рассказал работник станции.

По его словам, схожая ситуация была на Чернобыльской станции, когда россияне оккупировали ее в марте. Тогда были перебиты все линии электропередачи, неделю станция работала на своих дизелях. Россияне заструили внешнюю сеть от линии электропередач в Беларуси. Потом, когда оккупанты вышли из ЧАЭС, все поремонтировали.

Но следует учитывать, что энерговыделение ЗАЭС и ЧАЭС отличается. ЧАЭС стоит более 20 лет, там нет топлива и нет такого энергопользования, как на 6 блоках-миллионниках. То есть, там охлаждение нужно, но оно в сотню раз ниже, чем на ЗАЭС.

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