Причиной этого стали пожары, вспыхнувшие в результате обстрела оккупантами ЗАЭС. Один из ее сотрудников объяснил, чем грозит полное обесточивание станции.

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Из четырех линий подачи напряжения работала одна

Как отметил сотрудник Запорожской АЭС, 25 августа станция полностью отключилась от электроснабжения. Он отметил, что произошло это впервые за 35 лет ее эксплуатации. Сотрудник станции добавил, что на ЗАЭС предусмотрено четыре линии выдачи напряжения. Но в последнее время работала только одна. И именно его потеряли накануне.

Поэтому на пятом блоке в 12:10 сработала аварийная защита реакторной установки, а шестой блок перешел на собственные нужды. Когда на реакторной установке работает аварийная защита, он полностью гасит реактор,

– подчеркнул он.

Специалист также объяснил, что означает отключение блока от сети. Это, отметил он, ситуация, в которой блок сохраняет определенный уровень мощности. И если провести определенные манипуляции, его можно будет оперативно подключить к сети.

Он добавил, что уже в 12:30 не только удалось частично восстановить ЛЭП. Также ЗАЭС начала скачивать шестой блок, а также транспортировать энергию в сеть.

Но в 14.16 произошло повторное повреждение линии. В результате и сработала защита от аварий на шестом блоке. И именно в тот момент станцию полностью обесточило. Этого не было ни разу, отметил сотрудник ЗАЭС.

Дизеля хватит на неделю

Поскольку сработало аварийное питание как на пятом, так и на шестом блоках, то в течение определенного времени они будут работать от дизельных генераторов систем безопасности. В то же время, на них целиком и полностью полагаться не стоит.

Но дизельные генераторы ограничены запасом топлива. Дизеля должно хватать примерно на неделю. Затем в реакторе начнет разогреваться топливо. Это самый плохой вариант,

– подчеркнул он.

Если на момент окончания дизеля не будет связи с энергосистемой Украины, то вскоре нечем будет охлаждать активные зоны. Кроме того, будет отсутствовать возможность поддерживать необходимую температуру в бассейнах выдержки. В них, напомним, хранят отработанное ядерное топливо.

В таком случае все начнет очень быстро разогреваться. А уже после этого начнется процесс плавления активных зон, который будет иметь все негативные последствия. Речь идет о выбросах, а также ядерных взрывах.

Какой сейчас радиационный фон

В Запорожской ОВА сообщили информацию о радиационном фоне. Известно, что на 08:00 26 августа в области радиационный фон остается без изменений. Поэтому никакой угрозы жизни, а также здоровью населения не наблюдается. Также там отметили, что сейчас фиксирующие данные не превышают характерные для территорий вблизи ЗАЭС.

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