Соответствующие фотографии станции были сделаны 24 августа. Спутниковые снимки очагов пожаров зафиксировали ситуацию в 10:39, 11:30 и 11:35 по местному времени.

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Появились фото ЗАЭС со спутников

На серии спутниковых снимков Planet Labs и Европейского космического агентства виден огонь и дым возле Запорожской АЭС в Энергодаре, Украина,

– говорится в сообщении.

На трех фотографиях спутник зафиксировал:

огонь, увеличивающийся к югу от станции;

дым, возвышающийся над северной частью комплекса.



Фото задымленной станции в 10:39 24 августа по Киеву / Фото Европейское космическое агентство



ЗАЭС по состоянию на 11:30 24 августа по Киеву / Фото Европейское космическое агентство



Фото станции со спутника, сделанное в 11:39 24 августа / Фото Европейское космическое агентство

Следует вспомнить, что Запорожская атомная электростанция впервые за свою историю 25 августа была отключена от электроснабжения.

Ситуация на Запорожской АЭС: коротко

25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. А три других линии связи были повреждены российскими оккупантами раньше.

Госпредприятие Энергоатом, эксплуатирующее атомную станцию, рассказало, что из-за этого 25 августа от сети отключили еще два работающих энергоблока станции. То есть действия россии привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети. Такое произошло впервые в истории станции.

По состоянию на вечер 25 августа сообщили, что возобновили соединение ЗАЭС с линиями электропередач соседней теплоэлектростанции, обеспечивающей резервную электроэнергию. Однако все 6 блоков все еще оставались отключенными от сети.

Вечером 25 августа Владимир Зеленский объяснил, что на ЗАЭС сработала аварийная защита энергоблоков. Там сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Это произошло после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

Президент Украины объяснил, что, если бы дизель-генераторы не включились, и после блекаута не сработали автоматика и персонал станции, то уже сейчас все были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.

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