Відповідні фотографії станції зробили 24 серпня. Супутникові знімки осередків пожеж зафіксували ситуацію о 10:39, 11:30 і 11:35 за місцевим часом.

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З'явились фото ЗАЕС з супутників

На серії супутникових знімків Planet Labs і Європейського космічного агентства видно вогонь і дим біля Запорізької АЕС в Енергодарі, Україна,

– мовиться у повідомленні.

На трьох фотографіях супутник зафіксував:

вогонь, що збільшується на південь від станції;

дим, що піднімається над північною частиною комплексу.



Фото задимленої станції о 10:39 24 серпня за Києвом / Фото Європейське космічне агентство



ЗАЕС станом на 11:30 24 серпня за Києвом / Фото Європейське космічне агентство



Фото станції з супутника, зроблене о 11:39 24 серпня / Фото Європейське космічне агентство

Варто пригадати, що Запорізька атомна електростанція вперше за свою історію 25 серпня була відключена від електропостачання.

Ситуація на Запорізькій АЕС: коротко

25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась четверта лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України. А три інших лінії зв'язку були пошкоджені російськими окупантами раніше.

Держпідприємство Енергоатом, яке експлуатує атомну станцію, розповіло, що через це 25 серпня від мережі відключили ще два працюючих енергоблоки станції. Тобто дії росії призвели до повного відключення ЗАЕС від енергомережі. Таке трапилось вперше в історії станції.

Станом на вечір 25 серпня повідомили, що відновили з'єднання ЗАЕС до ліній електропередач сусідньої теплоелектростанції, що забезпечує резервну електроенергію. Однак всі 6 блоків досі залишались відключеними від мережі.

Ввечері 25 серпня Володимир Зеленський пояснив, що на ЗАЕС спрацював аварійний захист енергоблоків. Там одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Це трапилось після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Президент України пояснив, що, якби дизель-генератори не ввімкнулися, і після блекауту не спрацювали автоматика і персонал станції, то вже зараз всі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

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