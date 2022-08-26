Причиною цього стали пожежі, які спалахнули внаслідок обстрілу окупантами ЗАЕС. Один з її співробітників пояснив, чим загрожує повне знеструмлення станції.

Читайте також росіяни пошкодили лінію електропередач: що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

З чотирьох ліній подачі напруги працювала одна

Як зауважив співробітник Запорізької АЕС, 25 серпня станція повністю відключилася від електропостачання. Він наголосив на тому, що сталося це вперше за 35 років її експлуатації. Співробітник станції додав, що на ЗАЕС передбачені чотири лінії видачі напруги. Але упродовж останнього часу працювала лише одна. І саме її втратили напередодні.

Через це на п'ятому блоці о 12:10 спрацював аварійний захист реакторної установки, а шостий блок перейшов на власні потреби. Коли на реакторній установці працює аварійний захист, він повністю гасить реактор,

– підкреслив він.

Фахівець також пояснив, що означає від'єднання блоку від мережі. Це, зазначив він, ситуація, під час якої блок зберігає певний рівень потужності. І, якщо провести певні маніпуляції, його можна буде оперативно під'єднати до мережі.

Він додав, що вже об 12:30 не лише вдалося частково відновити ЛЕП. Також ЗАЕС почала завантажувати шостий блок, а також транспортувати енергію до мережі.

Але об 14:16 сталося повторне пошкодження лінії. Внаслідок цього й спрацював захист від аварій на шостому блоці. І саме в той момент станцію повністю знеструмило. Цього не було жодного разу, наголосив співробітник ЗАЕС.

Дизеля вистачить на тиждень

Оскільки спрацювало аварійне живлення як на п'ятому, так і на шостому блоках, то впродовж певного часу вони працюватимуть від дизельних генераторів систем безпеки. Водночас на них цілком і повністю покладатися не варто.

Але дизельні генератори обмежені запасом палива. Дизеля має вистачати приблизно на тиждень. Потім у реакторі почне розігріватися паливо. Це найгірший варіант,

– наголосив він.

Якщо на момент закінчення дизелю не буде зв'язку з енергосистемою України, то невдовзі не буде чим охолоджувати активні зони. Крім того, буде відсутньою можливість підтримувати необхідну температуру у басейнах витримки. У них, нагадаємо, зберігають відпрацьоване ядерне паливо.

У такому випадку усе почне надзвичайно швидко розігріватися. А вже після цього розпочнеться процес плавлення активних зон, який матиме усе негативні наслідки. Мовиться про викиди, а також ядерні вибухи.

Який зараз радіаційний фон

У Запорізькій ОВА повідомили інформацію щодо радіаційного фону. Відомо, що станом на 08:00 26 серпня в області радіаційний фон залишається без змін. Тож наразі жодної загрози життю, а також здоров'ю населення не спостерігається. Також там наголосили, що дані, які зараз фіксують, не перевищують характерні для територій поблизу ЗАЕС.

Варте уваги – у районі ЗАЕС пожежі та задимлення: дивіться відео