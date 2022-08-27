Об этом изданию The Telegraph рассказали сами работники ЗАЭС. Они отметили, что сейчас на станции царит атмосфера страха.

Важно россия заблокировала важный документ ООН по нераспространению ядерного оружия

российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Люди возвращаются после этих "разговоров" в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если они во время визита миссии начнут говорить то, что им сказали.

Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Кажется, именно это они и планируют сделать,

– сказал один из украинских атомщиков.

Ранее на условиях анонимности журналисты спросили работника ЗАЭС, каким может быть наиболее реалистичный сценарий после того, как ЗАЭС аварийно отсоединилась от энергосистемы Украины.

"Я не хочу говорить о реалистическом сценарии, но самый оптимальный – эти п****ы должны отсюда уйти. Потому что последние 3 недели ситуация только ухудшается, и я не понимаю, почему на Западе не осознают, к чему все это приведет", – сказал работник ЗАЭС.

Хотя работникам удалось стабилизировать работу атомной станции, работник признался, что происходящее – это была катастрофа. И никто не знает, что будет дальше.

Враг готовит провокации

Кроме того, оккупанты готовят различные провокации накануне миссии МАГАТЭ. В частности, по словам работников ЗАЭС, захватчики планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления поставить нескольких российских представителей, которые будут "громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".

К слову, независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная также убеждена, что россия устроит спектакль на Запорожской АЭС, когда туда приедут представители МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС и визит миссии МАГАТЭ

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