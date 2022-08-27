Об этом на условиях анонимности рассказал один из работников, продолжающий работу на ЗАЭС.

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Он сказал, что лично видел пьяных российских военных ночью.

То есть реально они с автоматами на атомной станции пьяные ходят. И кто знает, что у них на уме,

– возмутился собеседник.

Заминировали ли оккупанты ЗАЭС

По словам мужчины, он лично этого не видел, но есть люди, которым он доверяет, и они говорят, что заминирована береговая линия гидроцеха. Ведь россияне боялись высадки оттуда украинского десанта.

"Но чтобы прямо какие-то противопехотные мины на дороге лежали, я такого не видел", – добавил он.

оккупанты пытают работников Запорожской АЭС

Другие работники ЗАЭС анонимно согласились рассказать, что российские спецслужбы применяют пытки к храбрым работникам оккупированной Запорожской АЭС. Это делается для того, чтобы украинские атомщики ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Люди возвращаются после этих "разговоров" в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если они во время визита миссии начнут говорить то, что им сказали.

Добавим, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией. Действия российских захватчиков уже повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

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