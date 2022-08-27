Про це 24 каналу розповів кандидат хімічних наук та викладач хімії в атмосферній школі Гліб Репіч. Він також зазначив, що отримати гостру променеву хворобу доволі складно – потрібно отримати дозу опромінення мінімум у 70 рентген.

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Взагалі, така хвороби може почати розвиватись, якщо доза опромінення сягає 100 рентген однократно. Такий фон може загрожувати лише тим, хто перебуває поруч із реактором,

– зазначає кандидат хімічних наук.

З негативу, Гліб Репіч додає, що є хронічна променева хвороба, тому із зараженої території потрібно якомога швидше евакуюватися.

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"Стосовно заборон у харчуванні під час ядерної загрози – не можна їсти того, що було на вулиці. Якщо ви мешкаєте у радіусі, де випали радіоактивні опади, а у вас є городина, такі продукти категорично не можна вживати", – застерігає фахівець.

Щодо води, Репіч пояснює, що не можна бути певним на 100%, що вода з крану – безпечна. Тож варто зробити запаси у квартирі, а їжу зберігати у герметичних контейнерах.

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