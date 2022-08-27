Об этом 24 каналу рассказал кандидат химических наук и преподаватель химии в атмосферной школе Глеб Репич. Он также отметил, что получить острую лучевую болезнь достаточно сложно – нужно получить дозу облучения минимум в 70 рентген.

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Вообще такая болезнь может начать развиваться, если доза облучения достигает 100 рентген однократно. Такой фон может угрожать только тем, кто находится рядом с реактором,

– отмечает кандидат химических наук.

Из негатива Глеб Репич добавляет, что есть хроническая лучевая болезнь, поэтому с зараженной территории нужно как можно быстрее эвакуироваться.

Какую пищу можно употреблять в случае ядерной катастрофы

"Что касается запретов в питании во время ядерной угрозы – нельзя есть то, что было на улице. Если вы живете в радиусе, где выпали радиоактивные осадки и у вас растут овощи на огороде, такие продукты категорически нельзя употреблять", – предостерегает специалист.

Относительно воды Репич объясняет, что нельзя быть уверенным на 100%, что вода из крана – безопасна. Следовательно, стоит сделать запасы в квартире, а пищу хранить в герметичных контейнерах.

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