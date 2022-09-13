Ба більше, мовиться про повну деокупацію України у доволі оптимістичні терміни. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

До теми ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, але бої ще тривають, – Маляр

Яке місто на Луганщині вдасться звільнити наступним

Найближчим часом може бути звільнений Лисичанськ, адже він розташований на правому березі Сіверського Донця з боку Слов'янська. Зусилля українських військ спрямовані на деокупацію Лисичанська з боку Сіверська – і вони приносять свої плоди. Загарбники не можуть збільшити кількість військ та вогневої підтримки, адже місто на половину оточене річкою.

Найімовірніше, впродовж тижня ми зможемо побачити бої за Лисичанськ,

– сказав полковник запасу.

За його словами, найближчим часом українські захисники працюватимуть над ще двома населеними пунктами.

"Протягом тижня – двох буде вирішене питання з Рубіжним та Сіверськодонецьком. Принаймні, ці два міста будуть якось куповані, щоб українські війська могли виходити у бік Сватова без заходу в тил ворога", – зауважив Світан.

Коли ЗСУ можуть деокупувати Донбас

Як запевняє військовий експерт, звільнення Донбасу залежатиме від: кількості резерву українських військ, від готовності командування виконувати певні завдання, тієї кількості території, яку імовірно можна звільнити. Цим процесом займається Генштаб. Усіма розробками, формулами, співвідношеннями, адже війна, наголошує Світан, – це математика. Потрібно усе досконало прорахувати, і, зважаючи на ті завдання, які стоятимуть в оперативному режимі, виконувати якісь дії.

На думку військового експерта, до кінця цього року українські війська зможуть деокупувати територію Донбасу – Донецької та Луганської області до певних моментів, і Криму в тому числі.

Якщо нам збільшать постачання обладнання, техніки та озброєння – тих позицій і того рівня, яке ми просимо, до кінця року ми звільнимо усю територію України. Але нам потрібно закритися під "парасолею" НАТО. Вихід на кордони України та росії не гарантує безпеку української державності та захист людей від ракетних загроз, які і надалі матиме росія,

– наголосив Роман Світан.

Успіх на Харківщині був прогнозований

На Харківщині була величезна протяжність лінії фронту – 1000 кілометрів. Російських військ там не вистачало не лише для наступальних дій, а й для оборони. Зараз фронт зменшився, але окупантам все одно не вистачає військ для оборони всієї території, яку вони захопили.

"Завдання, яке поставили росіянам, було з рівня "пітерського підворіття". Політики дали завдання військовим добігти максимально до центру України, зупинитися, вирізати на дереві "тут був Вася" і чекати, поки путін вирішить питання через "Мінськ – 3", аби це дерево стало прикордонним стовпом. Це не військове завдання", – зауважив льотчик-інструктор.

Та кількість військ, яку має росія, може утримувати територію в районі Криму, можливо, у якійсь частині Донбасу, але недовго.

Сьогодні відбувається активне розгортання українських військ, насичення їх технікою, збільшення їх чисельності на сотні тисяч бійців. Як зауважив Світан, захисники, які зараз заходять на рубежі, є підготовленими на полігонах країн НАТО. Вони повертаються з новими знаннями, новою тактикою та новим озброєнням.

Ми побачили це в Ізюмі. Російські війська просто йдуть, аби збільшити щільність військ в інших місцях. Але, знову ж таки, 100 000 військових можуть обороняти лише 100 кілометрів фронту,

– сказав він.

Перспективи росіян

З огляду на військову науку, говорить Світан, росіяни мають вийти з територій Донбасу, повернутися в Крим і закрити входи туди. Але після того, як ми отримаємо далекобійні ракети на 300 кілометрів, до прикладу, ATACAMS, весь Крим буде під нашим вогневим контролем. Кримський міст неминуче буде зруйнований.

Після цього пребування російських військ у Криму також буде проблематичним. Тому я і прогнозую повне звільнення української території до кінця року у вищезгаданій послідовності. Їм доведеться або піти, або загинути. Третього варіанту немає.

– підсумував Роман Світан.

Найближчим часом будуть бої за Лисичанськ: дивіться відео