ГУР о "хлопке" на оккупированных территориях

Речь идет о складе №2 ООО "Алкоресурс" на территории Херсонского комбината. О "хлопке" сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

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Так, в результате эффективных действий украинских Сил Обороны, на складе, где размещался личный состав и техника российских оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва.

Пока известно о гибели около 180 штук – их тремя рефрижераторами вывозили за пределы города. А еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

Также в селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО "Град" оккупантов.

В результате удара по Херсону ликвидировано 180 оккупантов

Удар по зданию ООО "Алкосервис" был нанесен еще 10 сентября. ВСУ ударили туда, где размещался личный состав и военная техника врага в Херсоне. В результате ликвидировали около 180 оккупантов. Захватчики пытались скрыть безумные потери. Подразделения росгвардии и фсб 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших.

Результаты на Запорожье

Кроме того, в ГУР сообщили о последствиях ударов украинских Сил Обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области:

В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Роздоры – до 80 раненых, а также уничтожены до 5 единиц военной техники;

В районе Васильевки – до 15 погибших так называемых "кадыровцев", прибывших с целью проведения "фильтрации".

Какие потери на Донбассе

В ведомстве упомянули и о ситуации на Донбассе. Так, в оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов, тела которых вывозили несколькими грузовыми "Уралами" в морг Алчевска.

В Докучаевске на Донетчине полностью ликвидирован склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

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