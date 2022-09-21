В Харьковской области обнаружили большие запасы боеприпасов оккупантов. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на ютуб-канале.

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Почему оккупанты не уничтожают брошенную технику

Артиллерия, которая идет вместе с отступающими войсками, не успевает развернуться и нанести огневой удар по оставленным складам. По словам Жданова, такое отступление на Харьковщине – это паническое бегство, которое происходит по принципу "каждый сам за себя". То есть одно подразделение убегает и даже не понимает, бежит ли рядом другое подразделение или нет. В настоящее время происходит полная потеря управления войсками. Оккупанты не задумываются об уничтожении складов и боеприпасов.

Жданов добавил, что когда оккупанты заканчивают отступление, то иногда они уже не достают до мест, где оставили боеприпасы и технику.

Мы начинаем ее быстрее вывозить, понимая, что они знают координаты. А наносить удары дальнобойными системами (ракетами – 24 канал) россия не может. Ибо не так осталось много ракет, чтобы наносить по каждому скоплению брошенной техники,

– рассказал военный эксперт.

У россиян исчезает уникальная техника

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас исчезают некоторые уникальные образцы российской военной техники. К примеру, боевая машина огнеметчиков (БМО-Т). Она была произведена в количестве 10 единиц, из них как минимум 4 были уничтожены в Украине.

Также в оккупантов возникают трудности с новейшими танками T-90. Они получают их только за счет глубочайшей модернизации T-72.

Оккупанты несут потери

В результате ударов по районам скопления техники и личного состава, по состоянию на 19 сентября, россия потеряла:

в Пологовском районе более 20 оккупантов;

в Мелитопольском районе – склад боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военных;

в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 россиян.

в городе Сватово Луганской области – оккупационную комендатуру.

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