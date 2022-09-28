Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Ранее в СМИ была информация, что оккупанты покинули около 450 мин в Черном море, которые иногда удается обнаружить у побережья. Однако пока неизвестно, сколько именно морских мин установили захватчики.

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Вопрос разминирования очень важен. Ведь Украина нуждается в судоходных путях, чтобы отправлять и привозить товары.

Процесс разминирования может занять до 10 лет

По словам Чмута, разминирование – действительно сложный процесс. Все соответствующие мероприятия могут занять до 10 лет. Кроме того, в Украине пока нет достаточного количества ресурсов, чтобы обезвредить морские мины.

Надо исходить из того, что разминирование опять же может занять до 10 лет. И это очень сложный процесс. Пока у нас нет достаточного количества сил и средств для этого,

– отметил Чмут.

Определенную помощь Украине должна предоставить Великобритания. Киев ждет два тральщика-искателя мин. Их должны передать в этом или в следующем году. Как отмечает Чмут, это существенно расширит возможности разминирования.

Разминирование в море может занять до 10 лет – Чмут: смотрите видео

Почему в Украине создали речной дивизион

Недавно в июне 2022 года Военно-морские силы создали речной дивизион на Днепре. Это подразделение усилит оборону Севера Украины. Как рассказал Тарас Чмут, он будет работать на воде от границ беларуси до южной части Киева.

На этой территории военные смогут осуществлять патрулирование, усиление сухопутных войск, эвакуацию и доставку речного десанта, а также борьбу с летящими на низкой высоте воздушными целями.

Он добавил, если бы такое подразделение было в Киеве по состоянию на 24 февраля, то вести боевые действия было бы гораздо комфортнее. Именно поэтому украинские военные создали речной дивизион.