Внаслідок ударів ворога там сталися пожежі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Є поранені: як минула доба на Харківщині

На півночі Харківщини у невеличкому селищі Стрілеча зайнялася п'ятиповерхівка. Так, там вигоріли квартири на верхньому поверсі будівлі. Крім того, у вищеперелічених районах також були пожежі, зокрема на підприємстві та господарчих будівлях.

На жаль, є поранені: одна в Ізюмському районі – 53-річна жінка та в Харківському районі – на розтяжці підірвався 39-річний чоловік,

– повідомила кореспондентка.

Вона зазначила, що такі підриви на Харківщині стаються ледь не щодня, оскільки є дуже велике засмічення вибухонебезпечними боєприпасами. Це дуже помітно у звільненому ще в травні селищі Старий Салтів. Так, людей просять не ходити по траві та до приватних будинків. Адже навіть в асфальті зустрічаються боєприпаси, які глибоко увійшли в дорожнє покриття.

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Як люди виживають на деокупованих територіях

Російські окупанти зруйнували міст, що розташований на березі Печенізького водосховища. Тож місцеві на човнах переправляють усе необхідне у деокуповані населені пункти. Адже об'їзд займає кілька годин, а на звільнених територіях є великі проблеми з пальним.

"На деяких, навіть деокупованих, територіях зараз великі проблеми з паливом – ціна за бензин там може становити від 75 до 100 гривень", – розповіла кореспондентка.

Люди такими човнами доправляють газ, гуманітарку та навіть хворих,

– відзначила Черненко.

Ця переправа наразі – єдиний швидкий "зв'язок" з деокупованими територіями. За мостом досі проживають близько 400 людей. Однак загалом з Харківщини люди продовжують виїжджати у більш безпечні місця. Так, після деокупації з Куп'янська, Ізюма, Вовчанська та Шевченкового виїхало близько 11 тисяч людей.

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