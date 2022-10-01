В результате ударов врага там произошли пожары. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Есть раненые: как прошли сутки на Харьковщине
На севере Харьковщины в небольшом поселке Стрелечья загорелась пятиэтажка. Так, там выгорели квартиры на верхнем этаже здания. Кроме того, в вышеперечисленных районах также были пожары, в том числе на предприятии и хозяйственных постройках.
К сожалению, есть раненые: одна в Изюмском районе – 53-летняя женщина и в Харьковском районе – на растяжке подорвался 39-летний мужчина,
– сообщила корреспондентка.
Она отметила, что такие подрывы на Харьковщине происходят чуть ли не каждый день, поскольку есть очень большое засорение взрывоопасными боеприпасами. Это очень заметно в освободившемся еще в мае поселке Старый Салтов. Так, людей просят не ходить по траве и в частные дома. Ведь даже в асфальте встречаются глубоко вошедшие в дорожное покрытие боеприпасы.
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Как люди выживают на деоккупированных территориях
Российские оккупанты разрушили мост, расположенный на берегу Печенежского водохранилища. Так что местные на лодках переправляют все необходимое в деоккупированные населенные пункты. Ведь объезд занимает несколько часов, а на освобожденных территориях есть большие проблемы с горючим.
"На некоторых, даже деоккупированных, территориях сейчас большие проблемы с топливом – цена за бензин там может составлять от 75 до 100 гривен", – рассказала корреспондент.
Люди такими лодками доставляют газ, гуманитарку и даже больных,
– отметила Черненко.
Эта переправа сейчас – единственная быстрая "связь" с деоккупированными территориями. За мостом до сих пор проживают около 400 человек. Однако в целом с Харьковщины люди продолжают уезжать в более безопасные места. Так, после деоккупации из Купянска, Изюма, Волчанска и Шевченкова выехало около 11 тысяч человек.
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Последние новости из Харьковской области
- Украинские военные эффективно гонят российских оккупантов прочь с нашей территории. В Офисе Президента сообщили, что нашим воинам удалось освободить 454 населенных пункта Харьковской области.
- В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек.
- Российские оккупанты вечером 27 сентября в очередной раз нанесли удар по Харькову. Вражеские ракеты повредили 2 трансформаторные подстанции. Кроме того, разрушения также получили жилые дома.