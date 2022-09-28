Про це розповів міський голова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал. За його словами, руйнувань також зазнали житлові будинки.

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Терехов розповів про наслідки чергового російського обстрілу

Міський голова зазначив, що ввечері 27 вересня знову був ворожий обстріл Харкова.

При цьому російські агресори цілеспрямовано знищували енергетичну інфраструктуру міста. Постраждали 2 великі трансформаторні підстанції, і, як наслідок, було глобальне відключення в деяких районах Харкова електроенергії,

– додав Терехов.

За його словами, енергетики разом із комунальними службами після того, як їм дозволили співробітники ДСНС, приступили до роботи. Наразі залишаються не ввімкненими частини двох районів. Мовиться про:

Шевченківський район,

Холодногірський район.

"Енергетики досі працюють, усуваючи та перемикаючи системи енергопостачання для того, щоб подати електроенергію в будинки харків'ян", – зазначив мер.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки також постраждали житлові будинки.

"Зараз там співробітники ДСНС усувають аварійність, і далі наші комунальні служби приступатимуть до відновлення розбитого житла багатоповерхових будинків, які постраждали після вчорашнього обстрілу", – підсумував Терехов.

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У Харкові було 4 прильоти

Одразу після обстрілу стало відомо, що росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста зникло світло. Буквально через 2 хвилини після цього Терехов повідомив про ще один приліт у Харкові.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив інформацію, що окупанти вдарили по місту. Він зазначив, що постраждалих немає, проте ця інформація уточнюється.

Є перебої з електропостачанням, порушено зв'язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112",

– повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, Харків могли обстрілювати із ЗРК С-300 з Бєлгородської області.

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