Інформацію про вибух у Києві о 10:07 офіційно підтвердив міський голова Віталій Кличко. Кореспонденти 24 Каналу з Києва повідомляють, що вибух був дуже гучний.

Дізнайтесь більше Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо

Вибух чули в центрі столиці

Згодом Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі міський голова обіцяє повідомити згодом.

У мережі пишуть, що в Києві було кілька вибухів, які було добре чутно в центрі столиці.



Небо над Києвом після вибуху 26 січня 2023 / Фото Київська міськрада

На місці вибуху в Києві піднялося багато густого диму, поки невідомо пряме влучення або впали уламки. Місцеві пабліки повідомляють про приліт.

Росія випустила по Києву 15 ракет

О 9:58 у Київській МВА повідомили, що росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що зранку 26 січня російські окупанти вже випустили приблизно 30 ракет. При цьому Ігнат не виключив, що Росія може випустити 80 – 100 ракет, як це робила восени 2022 року.

Росія масовано атакує Україну: що відомо