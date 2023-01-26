Информацию о взрыве в Киеве в 10:07 официально подтвердил городской глава Виталий Кличко. Корреспонденты 24 Канала из Киева сообщают, что взрыв был очень громкий.

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Взрыв слышали в центре столицы

Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали мэр обещает сообщить со временем.

В сети пишут, что в Киеве было несколько взрывов, которые были хорошо слышны в центре столицы.



Небо над Киевом после взрыва 26 января 2023 года / Фото Киевский горсовет

На месте взрыва в Киеве поднялось много густого дыма, пока неизвестно – прямое ли это попадание или упали обломки. Местные паблики сообщают о прилете.

Россия выпустила по Киеву 15 ракет

В 9:58 в Киевской ГВА сообщили, что россияне выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что утром 26 января российские оккупанты уже выпустили около 30 ракет. При этом Игнат не исключил, что Россия может выпустить 80 – 100 ракет, как это делала осенью 2022 года.

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