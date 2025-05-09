Військовий експерт Андрій Крамаров в етері 24 Каналу висловив думку, що такі випадки є поодинокими, а не масовими.

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Нестача техніки покривається живою силою

Залучення противником у боях поранених маломобільних солдатів має психологічний вплив. Як пояснив військовий експерт, коли молодий український доброволець, який опиняється на лінії фронту, бачить, що на нього сунеться "зомбі-апокаліпсис" у вигляді окупантів на милицях, то це впливає на його психіку.

Це було й в армії СРСР нормальною практикою. Коли потрібно виключно шляхом живої сили прорвати лінію фронту ворога, тим більше, що солдати на милицях не є особливо цінними для російського командування, то Росія в цьому випадку думає, чому б її не використати,

– озвучив Крамаров.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року бойові втрати російських військ становлять 169 970 осіб. Тактика у ворога не змінюється, в нього залишається дуже багато живої сили. Росія, як зауважив військовий експерт, й надалі активно проводить мобілізацію.

"В неї є великий людський ресурс, який зберігають в оперативному резерві. ГУР каже про 700 – 800 тисяч окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях", – розповів Крамаров.

Тому Росія, з його слів, в найкращих традиціях радянської армії активно мобілізує своїх громадян й активно використовує їх на полі бою. У противника, як підсумував військовий експерт, є нестача важкої бронетехніки, тому він намагається більше застосовувати свою піхоту.