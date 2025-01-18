На кадрах, знятих з безпілотника, можна побачити, як ворог використовує окупантів на милицях для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони, передає 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Для чого окупантам поранені товариші

Також, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, є випадки, коли на подібні завдання посилають солдатів, які вважалися мертвими, і їх списали. Поранених, яким "пощастило" вижити, добивають у такий дикунський спосіб.

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Раніше в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що на Торецькому напрямку окупанти використовують тактику "верблюдів-камікадзе". Вона передбачає, що беззбройний, але добре захищений бронею солдат повинен добігти до позицій українських захисників і залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами.