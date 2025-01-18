На кадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть, как враг использует оккупантов на костылях для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Для чего оккупантам раненые товарищи

Также, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, есть случаи, когда на подобные задачи посылают солдат, которые считались мертвыми, и их списали. Раненых, которым "повезло" выжить, добивают таким дикарским способом.

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Ранее в ОСУВ "Хортица" рассказали, что на Торецком направлении оккупанты используют тактику "верблюдов-камикадзе". Она предусматривает, что безоружный, но хорошо защищенный броней солдат должен добежать до позиций украинских защитников и оставить там боекомплект, мины или рацию для дальнейшего использования штурмовыми группами.