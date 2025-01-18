Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Россия применяет тактику "верблюдов-камикадзе"

Захватчики отправляют безоружных, впрочем, хорошо защищенных броней бойцов, как можно ближе к позициям Сил обороны. Военные называют это "тактикой верблюда".

Главная цель "верблюда" - добежать до наших позиций и оставить там боекомплект, мины или рацию для дальнейшего использования штурмовыми группами. Такие бойцы считаются "одноразовыми", поэтому им даже не выдают оружие,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

Украинские защитники отметили, что эффективность такой тактики врага сомнительна. Особенно, если учесть современные возможности дронов, которых не было в таком количестве во время боев с "вагнеровцами". Однако это совсем не останавливает российское командование от использования собственных солдат как "расходного материала".

Как там говорят в РФ, "своих не бросаем"? Но на мясо – можно,

– отметили в ОСГВ "Хортица"

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали видео тактики оккупантов.

Россияне используют "верблюдов-камикадзе": смотрите видео