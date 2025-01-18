Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Росія застосовує тактику "верблюдів-камікадзе"

Загарбники відправляють беззбройних, втім, добре захищених бронею бійців, якомога ближче до позицій Сил оборони. Військові називають це "тактикою верблюда".

Головна мета "верблюда" — добігти до наших позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються "одноразовими", тому їм навіть не видають зброю,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники відзначили, що ефективність такої тактики ворога сумнівна. Особливо, якщо врахувати сучасні можливості дронів, яких не було в такій кількості під час боїв з "вагнерівцями". Однак, це зовсім не зупиняє російське командування від використання власних солдатів як "витратного матеріалу".

Як там кажуть у РФ, "своїх нє бросаєм"? Але на м'ясо — можна,

– зазначили в ОСУВ "Хортиця"

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали відео тактики окупантів.

Росіяни використовують "верблюдів-камікадзе": дивіться відео