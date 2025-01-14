Відповідну інформацію повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Водночас він визнає, що ситуація на цій ділянці важка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відбувається у Торецьку

Як пояснив Трегубов, повідомлення від деяких журналістів, зокрема іноземних, стосовно того, що окупанти вже захопили Торецьк майже на 90% спричиняють здивування, оскільки така інформація не відповідає дійсності.

Попри те, що в місті дійсно серйозна ситуація, попри те, що частина міста справді сильно зруйнована, там тривають бої, там продовжується активний супротив ворогу. Тому ми не можемо підтвердити інформацію, яку розігнали соціальними мережами, і маємо закликати не демотивувати тих, хто саме зараз чинить там опір загарбникам і завдає їм суттєвих втрат,

– заявив він.

За його словами, наразі з огляду на безпекові питання не можна надавати інформацію щодо розташування українських та ворожих військ у місті. Втім, речник запевнив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати росіян.

Він також додав, що близько 30% атак ворога, які відбуваються в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", спрямовані на руйнування інфраструктурних об’єктів.

До слова, DeepState незадовго до цього повідомив, що у Торецьку, ймовірно, погіршується положення ЗСУ, російська піхота постійно намагається закріпитися в місцевих будинках і на околицях. Там припускають, що найближчим часом Торецьк може перейти в руки окупантів.