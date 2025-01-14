Про це 24 Канал пише з посиланням на аналітичний проєкт DeepState. Вороги захопили майже всі багатоповерхівки міста.

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Противник забирає Торецьк під свій контроль

Російські окупанти поступово просочуються вглиб Торецька. Вони закріплюються в будинках та фіксують свої позиції між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Вороги мають на меті просуватися далі.

За інформацією аналітиків, цілком ймовірно, що найближчим часом Торецьк може перейти в руки окупантів. Силам оборони стало важче знешкоджувати бойові групи росіян серед забудови.

Ураження по кацапні в більшості випадків здійснюється FPV-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні по знищенню ворога і це черговий доказ того наскільки ці засоби необхідні нашим військовим і яким важливим є долучення суспільства у закритті цієї потреби,

– пише DeepState.

Мікрорайон "Забалка" росіяни вже майже повністю окупували. Звідти противник намагається штурмувати Щербинівку та Леонідівку, але на обороні цих населених пунктів стоять підрозділи ЗСУ, які зупиняють наступ. Українська армія ефективно використовує свої засоби, людей і тактичну обстановку для захисту своїх території та ліквідації окупантів.

Ситуація в Торецьку та на околицях: показуємо на карті

Окупація Торецька є загрозою для Костянтинівки

Наступ на Торецьк, який останнім часом активно проводять росіяни, може також посилити їхнє просування в напрямку Костянтинівки і спроби захоплення території навколо населеного пункту. Імовірно, російське командування хоче створити загрозу для українського фортифікаційного поясу, що може ускладнити контрнаступальні дії ЗСУ на Донбасі.